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Медикам не удалось спасти бездомных, избитых украинскими студентами

Происшествия

Умерли все три жертвы нападавших

Павлоград, Украина, 2 ноября 2018, 12:26 — REGNUM  В больнице Павлограда скончались двое бездомных, которых ранее избили местные студенты, сообщило 2 ноября информационное агентство «УНН».

"Всего избили трех бездомных. Один из них скончался на месте, двое других — в больнице», — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, 14 октября в Павлограде Днепропетровской области 18 и 20-летний студенты ради развлечения напали на трёх бездомных. Им предъявлено обвинение в умышленном убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

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Бытовые убийства
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