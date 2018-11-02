В Кемерово задержан подозреваемый в убийстве подростка

Кемерово, , 12:06 — REGNUM Житель столицы Кузбасса задержан по подозрению в убийстве на стройке подростка. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба Следственного управления СКР по Кемеровской области.

По версии следствия, 38-летний житель областного центра причастен к убийству 16-летнего подростка, произошедшему 25 октября. Сам подозреваемый объясняет, что стрелял в сторону подростков, забравшихся на территорию недостроенного дома в поселке Комиссарово.

«Убедившись, что потерпевший умер, подозреваемый вернулся на стройку, куда как раз подъехал его брат. Он рассказал ему о произошедшем, они договорились и вывезли тело подростка в другой район города, где закопали в лесном массиве», — говорится в сообщении пресс-службы.

В СКР уведомили, что задержанный подозреваемый в настоящее время заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Краснодарском крае суд вынес приговор по уголовному делу об изнасиловании и убийстве 15-летней девушки.

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