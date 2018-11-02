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В Киеве молодой мужчина подорвался на гранате

Происшествия

Полицейские рассматривают две версии произошедшего

В Киеве молодой мужчина подорвался на гранате
Иллюстрация: Brighterkashmir.com
Взрыв гранаты

Киев, 2 ноября 2018, 12:04 — REGNUM  В Киеве на Харьковском шоссе обнаружено тело 24-летнего мужчины с травмами, характерными для взрыва гранаты, заявили в пресс-службе городской полиции, сообщил 2 ноября официальный сайт ведомства.

В Днепровское управление полиции позвонил местный житель, который заявил, что у дома, возле его автомобиля лежит тело неизвестного.

Очевидцы утверждают, что слышали хлопок ещё ночью, но не обратили внимания — ни стёкла ближайших квартир, но припаркованные рядом автомобили не получили никаких повреждений.

Полицейские рассматривают версии убийства и самоубийства, поскольку, как стало известно, в близлежащем доме проживает бывшая девушка погибшего.

Напомним, 18 октября на окраине Киева мужчина получил сильнейшие травмы после попытки глушить рыбу боевой гранатой.

В средине июня 2018 года из-за взрыва в заминированном автомобиле пострадали четверо детей. Как выяснилось, ловушку соорудил бывший участник карательной операции в Донбассе.

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