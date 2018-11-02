В Екатеринбурге установили личности повредивших картину Дали девушек

Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники полиции установили личности двух девушек, причастных к инциденту международном центре искусств «Главный проспект». Обе посетительницы приехали на выставку из Челябинска.

В ходе просмотра экспозиции они решили сделать фото на фоне одной из картин, в результате одна из посетительниц задела работу Сальвадора Дали и картина упала на пол, сообщает «Наканунe.Ru».

В полиции уточнили, что, так как в действиях посетительниц отсутствовал состав преступления, уголовное дело возбуждаться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент на выставке произошёл 1 ноября. Сообщалось, что кроме работы Сальвадора Дали также была повреждена картина Франсиска Гойя. Инцидент был зафиксирован на камерах наружного наблюдения. На данный момент оба произведения отправлены на экспертизу.

Читайте ранее в этом сюжете: На выставке Сальвадора Дали в Екатеринбурге поврежден экспонат