В деле о гибели каскадера на съемках под Калугой пока нет подозреваемых

Калуга, , 11:10 — REGNUM В Калужской области по результатам проверки по факту смерти каскадёра на съемках картины «Ильинский рубеж» возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 2 ноября следователь Дзержинского межрайонного следственно отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Беляев.

По его словам, следственными органами проведена процессуальная проверка. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«22 октября 2018 года в ходе съемок фильма на территории бывшего аэродрома калужского города Медынь 31-летний каскадер при выполнении трюка получил травмы, повлекшие смерть. В съемках фильма участвовали танки. По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трех метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначены необходимые экспертизы», — заявил Игорь Беляев.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, в деле пока нет подозреваемых и обвиняемых. Согласно ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») максимальное наказание до двух лет лишения свободы

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Андрей Мишонов заявил, что семья погибшего каскадёра Олега Шилкина намерена подать иск о компенсации в адрес кинокомпании «Военфильм». Семья Шилкина считает, что во время съемок нарушались правила безопасности.

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