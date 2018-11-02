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В Прикамье из-за вспышки заболевания закрыт дневной школьный лагерь

Происшествия

В Березниках зарегистрировано четыре случая с подозрением на острую кишечную инфекцию

Березники, Пермский край, 2 ноября 2018, 10:49 — REGNUM  В Березниках Пермского края в школе № 16 приостановлена работа дневного лагеря. Причиной стала вспышка заболевания среди детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Один ребёнок госпитализирован, остальные находятся на амбулаторном лечении. У двух детей выявлен норовирус.

За школьниками, посещавшими лагерь, установлено медицинское наблюдение. В школе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Добавим, норовирус содержит микроб, который вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта. Распространение микробов происходит прямым контактным путём при общении с больным и при употреблении инфицированной еды или воды. Заболеваемость норовирусом повышается в осенне-зимний период.

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ЧП в образовательных учреждениях
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