В Смоленской области пропали двое маленьких детей

Смоленск, , 10:48 — REGNUM В Смоленской области пропали двое братьев, двенадцати и шести лет. Сейчас детей, ушедших из дома еще 31 октября, ищет полиция, МЧС, волонтеры. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По данным следственных органов, братья, жившие с матерью в деревне Ясинец Краснинского района, около 17:00 31 октября ушли из дома. Куда — неизвестно, при этом мать маленьких детей обратилась в полицию лишь спустя сутки после их исчезновения, вечером 1 ноября.

По информации пресс-службы регионального УМВД, детей ищут волонтеры поискового отряда «Сальвар», сотрудники МЧС, местные жители. В последний раз пропавших мальчиков видели в районе деревни Двуполяны. Сотрудники Следственного управления параллельно опрашивают родных детей.

Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении детей или обстоятельствах их исчезновения, сообщить об этом по телефонам: 8−915−6 559 877 — дежурный по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.