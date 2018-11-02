По факту гибели каскадера под танком в Калужской области возбуждено дело

Калуга, , 10:35 — REGNUM По факту гибели каскадера под гусеницами танка в Калужской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что 31-летний каскадер погиб в результате наезда многотонной машины при съемках фильма — мужчина скончался по дороге в больницу. Также сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

«По сценарию танк должен был остановиться за три метра, но совершил наезд на каскадёра», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на съемках фильма «Ильинский рубеж» в Медынском районе Калужской области погиб каскадер. Во время съемок батальной сцены каскадер был раздавлен танком.