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Авиакомпания Lion Air предоставит компенсацию на захоронение погибших

Происшествия

Авиакомпания окажет финансовую помощь семьям жертв авиакатастрофы Lion Air JT 610

Джакарта, 2 ноября 2018, 10:43 — REGNUM  Авиакомпания Lion Air окажет финансовую помощь семьям жертв авиакатастрофы Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

«Мы предоставим компенсацию в размере 25 млн рупий или около 1660 долларов США на захоронение погибших», — заявил представитель авиакомпании.

Напомним, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, выжить не удалось никому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Lion Air выплатит 5 млн рупий семьям погибших. Это дополнительная сумма, предоставленная руководством Lion Air.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания Lion Air выплатит 5 млн рупий семьям погибших

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