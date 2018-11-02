Авиакомпания Lion Air предоставит компенсацию на захоронение погибших

Джакарта, , 10:43 — REGNUM Авиакомпания Lion Air окажет финансовую помощь семьям жертв авиакатастрофы Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

«Мы предоставим компенсацию в размере 25 млн рупий или около 1660 долларов США на захоронение погибших», — заявил представитель авиакомпании.

Напомним, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, выжить не удалось никому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Lion Air выплатит 5 млн рупий семьям погибших. Это дополнительная сумма, предоставленная руководством Lion Air.

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