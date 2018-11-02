За сутки киевские силовики 23 раза обстреляли ДНР

Соледар, ДНР, , 10:19 — REGNUM За минувшие сутки наблюдатели зафиксировали 23 обстрела территории ДНР со стороны ВСУ, сообщили 2 ноября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 131 единица», — рассказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, украинские боевики нанесли урон окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой, а также обстреляли населённые пункты на юге ДНР — Коминтерново, Ленинское и Саханку.

ВСУ применили запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты, гранатомёты различных типов, вооружение БТР и БМП, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, днём ранее украинские войска выпустили по ДНР всего 49 боеприпасов.

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Напомним, Украина обязалась отвести тяжёлые вооружения от линии соприкосновения, подписав 12 февраля 2018 года Минские соглашения. Тем не менее ВСУ продолжают нарушать перемирие, регулярно обстреливая населённые пункты в Донбассе.