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Новосибирские энергетики предупредили о метелях

Происшествия

В Новосибирской области ожидаются снег и порывы ветра

Новосибирские энергетики предупредили о метелях
Харальд Оскар Сольберг. После метели. 1903

Новосибирск, 2 ноября 2018, 09:36 — REGNUM  О возможном аварийном отключении электроснабжения из-за неблагоприятных метеорологических явлений в Новосибирской области предупредили 2 ноября в пресс-службе компании «Региональные электрические сети».

«2 ноября 2018 года по области ожидается в отдельных районах небольшой снег, местами умеренный снег, метели, налипание мокрого снега. Ветер днем 10−15 м/с, местами порывы до 22 м/с», — говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что снежный циклон и порывистый ветер могут вызвать повреждение линий электропередачи и перепады напряжения, поэтому, находясь дома, необходимо выключить все электроприборы и электронное оборудование, а на улице — проявлять внимание вблизи объектов электросетевого хозяйства.

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