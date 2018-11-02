В Дагестане задержаны глава экстремистской группировки и его подельники

Махачкала, , 09:30 — REGNUM В отношении жителя города Махачкалы Багавудина О. возбуждено уголовное дело по подозрению в создании ячейки экстремистской организации. Силовиками также были задержаны ещё четыре участника группировки, сообщили 2 ноября ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

В 2013 году Багавудин О. организовал в Дагестане ячейку международной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По версии следствия, задержанный склонял жителей республики к участию в экстремистской деятельности, путём пропагандисткой работы он воздействовал на религиозные чувства людей и возбуждал ненависть к представителям других религий.

Сотрудниками ФСБ, МВД России и СОБР Управления Росгвардии по Дагестану Багавудин О. и четыре его подельника были задержаны 1 ноября 2018 года. В их доме было обнаружено и изъято большое количество экстремистской литературы и материалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 октября в Хасавюртовском районе Дагестана двое членов бандгруппы были ликвидированы в ходе спецоперации. Один из сотрудников полиции получил огнестрельное ранение. В ходе обыска в доме боевиков были изъяты автоматы и боеприпасы.

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