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Поисково-спасательная группа обнаружила двигатель Lion Air JT 610

Происшествия

Индонезия настояла, чтобы весь процесс расследования проводился в стране

Караванг, Индонезия, 2 ноября 2018, 09:25 — REGNUM  Поисково-спасательная команда в Индонезии обнаружила двигатель самолета, предположительно относящийся к самолету Lion Air JT 610, который потерпел крушение 29 октября 2018 года, сообщает Tribunnews.

Сообщается, что объект будет поднят на поверхность в ближайшее время.

Тем временем «чёрный ящик» самолета Lion Air JT 610 прибыл в центральную лабораторию национального комитета по безопасности транспорта, Центральная Джакарта, 1 ноября 2018 года.

Следователь национального комитета по безопасности транспорта Они Соержо Вибово настоял, чтобы весь процесс расследования проводился в Индонезии, а именно в национальной лаборатории безопасности транспорта.

Издание отмечает, что индонезийский комитет по безопасности на транспорте будет сотрудничать с американскими специалистами и сотрудниками компании Boeing, которые являются производителями самолетов Boeing 738−8 MAX.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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