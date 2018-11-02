В Германии 14-летний школьник убил друга из-за безответной любви

Венден, Германия, , 09:17 — REGNUM В Германии по подозрению в убийстве товарища по школе арестован 14-летний школьник. Причиной для убийства могла послужить неразделенная любовь, передает телеканал N-TV 2 ноября.

Вечером 31 октября в лесополосе в городке Венден (Северный Рейн-Вестфалия) было обнаружено тело 16-летнего подростка. Днем ранее он прогулял занятия вместе со своим 14-летним другом и поссорился с ним на территории школы.

Как сообщили следователи, младший из приятелей первоначально проходил по делу как свидетель, но в ходе допроса начал путаться в показаниях и в итоге признался, что убил своего друга. По словам прокурора, между школьниками была любовная связь, разрыв которой привел к ссоре и убийству в состоянии аффекта. 14-летний по физическим параметрам превосходил свою более старшую жертву.

Подросток арестован по подозрению в непредумышленном убийстве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Немецкие средства массовой информации отмечают, что речь идет о подростке из благополучной семьи коренных немцев.