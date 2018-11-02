Авиакатастрофа в Индонезии: к поиску фюзеляжа подключили 119 дайверов

Караванг, Индонезия, , 09:02 — REGNUM На пятый день после авиакатастрофы Lion Air JT 610 подключили 119 дайверов для поиска фюзеляжа самолета и звукозаписывающего устройства, который фиксирует все переговоры экипажа с диспетчером, сообщает Antaranews.

Предполагается, что местоположение звукозаписывающего устройства находится недалеко от места обнаружения регистратора полетных данных.

Напомним, регистратор полетных данных, являющийся частью «чёрного ящика», был обнаружен через четыре дня после падения самолета Lion Air JT 610 командой военно-морских дайверов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности транспорта Индонезии утверждает, что извлечение данных с «чёрного ящика» Lion Air JT 610 займет один день.

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