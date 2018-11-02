В Екатеринбурге скандальное дело «Бухты Квинс» вернули на доследование

Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM В Екатеринбурге уголовное дело о мошенничестве с деньгами пайщиков долгостроя «Бухта Квинс» возвращено на доследование. Фигурантами по делу проходят уральский бард и художественный директор Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков и его бизнес-партнёр, работавший ранее в правительстве Свердловской области.

Уголовное дело было возбуждено полицией в 2015 году и сначала было бесфигурантным. В 2016 году под подозрение попали несколько человек, в том числе Александр Новиков, и им были предъявлены обвинения. В 2017 году дело было передано на расследование в следственное управление СКР по Свердловской области. По версии следствия, 65 гражданам был причинён ущерб на общую сумму более 54 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года одна фигурантка по делу «Бухты Квинс» предстала перед судом. Её признали виновной в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

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Напомним, что строительство жилого комплекса «Бухта Квинс» в Екатеринбурге на берегу озера Шарташ началось в 2008 году. Завершить строительство планировалось в 2012 году, но из-за недостатка финансирования в 2011 году стройка была заморожена. Пайщики кооператива «Бухта Квинс» посчитали себя обманутыми и стали требовать разбирательства по данному делу. В течение нескольких лет они обращались в различные инстанции и проводили многочисленные акции протеста: пикеты и митинги. В итоге им удалось привлечь внимание правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело.

Отметим, что после того как Александру Новикову были предъявлены обвинения, барду удалось привлечь инвесторов для завершения строительства. На данном этапе здания долгостроя практически готовы к сдаче под ключ, а для ввода их в эксплуатацию требуется согласовать ряд документов в министерствах и ведомствах.

Добавим, что в 2017 году на Первом канале вышла передача «Пусть говорят» в ходе которой обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг долгостроя. Будучи участником передачи, Александр Новиков посчитал себя оскорблённым тем, как был подан материал, и вышел в суд с иском о защите чести и достоинства. Однако Останкинский районный суд не удовлетворил его требования.

Александр Новиков намерен обжаловать решение суда, а также настаивает на своей невиновности в деле о мошенничестве с деньгами пайщиков строительного кооператива «Бухта Квинс».

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