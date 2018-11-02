Столкновение двух автомобилей на севере Китая унесло жизни шести человек

Тяньцзинь, Китай, 2 ноября 2018, 08:19 — REGNUM Шесть человек погибли в результате столкновение двух автомобилей в городе Тяньцзинь на севере Китая, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.
В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира также получили серьезные ранения, отметили в местной полиции. Еще четыре человека получили относительно легкие ранения в результате инцидента, произошедшего в 17:00 по местному времени 1 ноября.
Минивэн, перевозящий ландшафтных работников, столкнулся с цементовозом в новом районе Биньхай города Тяньцзинь. Водители обоих транспортных средств задержаны полицией, идет расследование произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, причиной падения автобуса с моста в реку Янцзы в городе Чунцин на северо-западе Китая стало нападение пассажирки автобуса на водителя, в результате погибли 13 человек из 15 находившихся на борту автобуса.
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