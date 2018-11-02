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Киевская полиция задержала подозреваемых в покушении на лидера неонацистов

Происшествия

У задержанных изъяли огнестрельное оружие и гранаты

Киев, 2 ноября 2018, 08:10 — REGNUM  Полиция Киевской области задержала трёх мужчин, подозреваемых в покушении на жизнь координатора неонацистской группировки «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Мазура, заявил первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин 1 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В ходе проведения специальных разыскных мероприятий полицейские Киевской области задержали трёх лиц, которых обоснованно подозревают в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец», — сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 октября в квартиру Сергея Мазура бросили взрывное устройство. Пострадал 61-летний отец неонациста. Он получил ранения ног и потерял много крови. Сам Мазур в это время находился возле города Ичня, где горел склад с боеприпасами.

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