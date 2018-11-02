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В Китае пассажирка автобуса напала на водителя — погибли 13 человек

Происшествия

Маршрут автобуса был изменен, однако 48-летняя женщина не знала об этом и проехала свою остановку

Чунцин, Китай, 2 ноября 2018, 07:53 — REGNUM  В китайском городе Чунцин агрессивная пассажирка городского автобуса напала на водителя, в результате чего транспортное средство упало с моста в реку Янцзы. Об этом сообщает «Синьхуа».

По сведениям агентства, ЧП, в результате которого погибли 13 человек, произошло в воскресенье 28 октября. Именно в этот день маршрут автобуса был изменен, однако 48-летняя женщина не знала об этом и проехала свою остановку. После этого агрессивно настроенная китаянка устроила перепалку с водителем автобуса, а затем перешла к рукоприкладству.

Водитель пассажирского автобуса, ехавшего по мосту, не справился с управлением и машина, пробив ограждение, рухнула в реку.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что в результате наезда внедорожника на толпу в городе Хэндун китайской провинции Хунань погибли 11 человек, еще 44 пострадали.

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Дорожно-транспортные происшествия
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