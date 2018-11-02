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Подозреваемые в изнасиловании полицейские уволены из МВД Башкирии

Происшествия

В настоящее время продолжается служебная проверка в целях выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления

Уфа, 2 ноября 2018, 07:12 — REGNUM  Трое подозреваемых в изнасиловании руководителей подразделений МВД Башкирии уволены «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Отмечается, что подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе уволили из органов внутренних дел по распоряжению главы МВД Башкирии генерал-майора полиции Романа Деева.

В полиции сообщили, что в настоящее время продолжается служебная проверка в целях выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.

«По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

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