Пятница, 2 Ноября 2018 года
07:53:35 МСК

СК возбудил уголовное дело из-за гибели каскадера на съемках

Происшествия

Также семья погибшего будет требовать компенсации от кинокомпании

Калуга, 2 ноября 2018, 06:40 — REGNUM  Следственный комитет Калужской области возбудил уголовное дело по факту гибели каскадера Олега Шилкина на съемках картины «Ильинский рубеж», сообщил адвокат семьи погибшего Андрей Мишонов.

По его словам, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Также семья погибшего намерена подать иск о компенсации в адрес кинокомпании «Военфильм». Семья Шилкина считает, что во время съемок нарушались правила безопасности.

Напомним, 22 октября в Медынском районе Калужской области на съемках фильма «Ильинский рубеж» погиб каскадер Олег Шилкин. Сообщается, что во время съемок батальной сцены каскадер был раздавлен танком во время выполнения трюков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Следственные действия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить