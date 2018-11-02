В США по дороге на охоту собака подстрелила хозяина

Вашингтон, , 06:12 — REGNUM В США собака случайно подстрелила своего хозяина по дороге на охоту, сообщает портал KRQE.

По данным портала, 74-летний житель штата Нью-Мехико поехал на охоту с тремя собаками. При этом на заднем сидении автомобиля лежало охотничье ружье, там же сидели и собаки. Один из питомцев случайно задел спусковой крючок оружия, которое выстрелило в спину водителю. Сообщается, что несмотря на сильную боль, мужчина смог самостоятельно вызвать спасательные службы. После происшествия собак отдали в приют для животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Таджикистане двое молодых людей отправились на охоту в приграничном с Афганистаном районе. Во время охоты один из молодых жителей наступил на противопехотную мину. В результате взрыва один молодой человек погиб, а второй получил тяжелые травмы.

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