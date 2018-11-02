Пятница, 2 Ноября 2018 года
07:54:37 МСК

В США по дороге на охоту собака подстрелила хозяина

Происшествия

Оружие лежало в машине рядом с собаками

В США по дороге на охоту собака подстрелила хозяина
Охотничья собака

Вашингтон, 2 ноября 2018, 06:12 — REGNUM  В США собака случайно подстрелила своего хозяина по дороге на охоту, сообщает портал KRQE.

По данным портала, 74-летний житель штата Нью-Мехико поехал на охоту с тремя собаками. При этом на заднем сидении автомобиля лежало охотничье ружье, там же сидели и собаки. Один из питомцев случайно задел спусковой крючок оружия, которое выстрелило в спину водителю. Сообщается, что несмотря на сильную боль, мужчина смог самостоятельно вызвать спасательные службы. После происшествия собак отдали в приют для животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Таджикистане двое молодых людей отправились на охоту в приграничном с Афганистаном районе. Во время охоты один из молодых жителей наступил на противопехотную мину. В результате взрыва один молодой человек погиб, а второй получил тяжелые травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане двое охотников подорвались на мине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Охота и охотоведение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить