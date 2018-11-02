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Челябинец задержан при получении посылки с анаболиками из Белоруссии

Происшествия

С жителя Челябинска взяли подписку о невыезде

Челябинец задержан при получении посылки с анаболиками из Белоруссии
Суд

Челябинск, 2 ноября 2018, 06:06 — REGNUM  Уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который получил из Белоруссии посылку с запрещенными в России анаболиками, передано в Тракторозаводский районный суд, пишет 2 ноября «Вечерний Челябинск».

Фигурант дела о контрабанде сильнодействующих веществ — 44-летний челябинец, увлекающийся бодибилдингом. Комментируя итоги расследования уголовного дела, Ольга Нуржанова, помощник прокурора Тракторозаводского района, рассказала, что мужчина заказал препараты в Белоруссии через интернет.

Отмечается, что белорусский поставщик предупредил челябинца о незаконности импорта этих анаболиков. Тем не менее, фигурант дела оформил заказ. Задержан он был на почте при получении посылки. С него взяли подписку о невыезде.

Напомним, в России запрещена торговля анаболическими стероидами без соответствующей лицензии, переправка их через границу является контрабандой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске в незаконном сбыте в крупном размере сильнодействующих ненаркотических веществ признан виновным бывший спортивный инструктор, который продавал стероидные препараты своим клиентам и знакомым.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске из-за анаболиков осудили бывшего фитнес-инструктора

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