В Петербурге возбудили дело о смертельном ДТП с пьяным таксистом

Санкт-Петербург, , 05:08 — REGNUM Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего водителя такси за наезд на пешехода со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МВД Северной столицы.

Сообщается, что 29 декабря таксист, ранее судимый за разбой и хранение наркотиков, врезался в припаркованный у обочины автомобиль спецтехники и 54-летнего пешехода.

Пешеход от полученных травм скончался, виновник ДТП был задержан. Отмечается, что в момент аварии таксист был пьян. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Эскплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал водителя грузовика, ставшего участником смертельного ДТП, повлекшего за собой гибель восьми человек. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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