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В Петербурге из Невы достали тело погибшего мужчины

Происшествия

Мужчина захлебнулся в воде

Санкт-Петербург, 2 ноября 2018, 04:39 — REGNUM  Спасатели Санкт-Петербурга выловили тело мужчины, упавшего с Володарского моста, сообщают «Невские новости».

Спасателям удалось выловить мужчину и передать его в реанимацию, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. По предварительной версии, мужчина захлебнулся в воде. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Ленинградской области автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина, упал в воду Финского залива. Потерпевшие не смогли выбраться из тонущего автомобиля и погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли в автомобиле, упавшем в Финский залив в Ленобласти

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Происшествия на воде
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