В Петербурге из Невы достали тело погибшего мужчины

Санкт-Петербург, , 04:39 — REGNUM Спасатели Санкт-Петербурга выловили тело мужчины, упавшего с Володарского моста, сообщают «Невские новости».

Спасателям удалось выловить мужчину и передать его в реанимацию, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. По предварительной версии, мужчина захлебнулся в воде. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Ленинградской области автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина, упал в воду Финского залива. Потерпевшие не смогли выбраться из тонущего автомобиля и погибли.

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