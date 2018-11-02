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В Москве эвакуирован торговый центр «Пятая Авеню»

Происшествия

Людей вывели за пределы здания после сообщения о пожаре

Москва, 2 ноября 2018, 01:55 — REGNUM  Посетителей торгового центра «Пятая Авеню» в Москве вывели на улицу после сообщения о пожаре, передает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что в здании ТЦ сработала пожарная сигнализация. Позже выяснилось: в одной из урн в туалете комплекса горела бумага, что и вызвало задымление.

На место ЧП выехала пожарная бригада. Источник возгорания был устранен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошел в центре Москвы 31 октября — в здании неподалеку от Счетной палаты РФ. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Локализован пожар в заброшенном здании в центре Москвы

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Пожары в учреждениях торговли
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