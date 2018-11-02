В США на остановку влетел автомобиль, пострадали дети

Тампа, США, , 01:16 — REGNUM Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате наезда автомобиля на остановку школьного автобуса в городе Тампа (штат Флорида, США), передает Double un ep.

Среди пострадавших есть шестилетний ребенок. Все они госпитализированы в критическом состоянии. Уточняется, что автомобиль въехал на остановку на большой скорости. После аварии водитель задержан для допроса.

Напомним, штат Флорида является одним из самых криминогенных в США, наряду с Луизианой, Невадой и Калифорнией.

Читайте также: Полиция арестовала флоридца в надувном костюме динозавра за избиение

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября в городе Рочестер (штат Индиана, США) в результате наезда автомобиля на остановку школьного автобуса погибли трое детей, еще один ребенок сильно пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В США автомобиль въехал в остановку с детьми