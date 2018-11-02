В Курской области в ДТП пострадали семь человек, есть жертвы

Курск, , 00:57 — REGNUM Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Курской области, передает Первое курское телевидение.

Авария произошла на шестом километре автодороги Курск — Лебяжье в 19:00 мск. Столкнулись сразу три автомобиля: Volkswagen Multivan, «Лада Калина» и МАЗ.

Сначала ударили две легковушки, а затем отброшенная ударом «Калина» столкнулась с грузовиком. Погибли два пассажира «Калины». Пострадали водители обеих легковых машин, третий пассажир «Калины» и четыре пассажира иномарки.

Все пострадавшие доставлены в больницу с многочисленными травмами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Движение по этому участку автодороги осуществляется по одной полосе.

Напомним, по данным МВД РФ, за минувшие месяцы 2018 года зафиксировано 133 203 ДТП. Вред здоровью в результате этих аварий причинен 168 146 людям. Самая большая смертность в ДТП отмечается в Ростовской области: в дорожных авариях погиб 501 человек. На втором месте Волгоградская область: 248 погибших.

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