В ДТП с «ГАЗелью» в Ставропольском крае пострадали семь человек

Ставрополь, , 23:48 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и легкового автомобиля в Ставропольском крае, сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла около 20:45 мск на автодороге Невинномысск — Эрсакон в районе посёлка Воронежский.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «ГАЗелью».

Сообщается, что в микроавтобусе находились сотрудницы одного из местных предприятий. В результате аварии семь женщин были доставлены в больницу с ушибами и ссадинами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Ульяновское СУ СКР проверяет ДТП с маршруткой с 19 пострадавшими