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В ДТП с «ГАЗелью» в Ставропольском крае пострадали семь человек

Происшествия

В микроавтобусе находились сотрудницы местного предприятия

Ставрополь, 1 ноября 2018, 23:48 — REGNUM  Семь человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и легкового автомобиля в Ставропольском крае, сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла около 20:45 мск на автодороге Невинномысск — Эрсакон в районе посёлка Воронежский.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «ГАЗелью».

Сообщается, что в микроавтобусе находились сотрудницы одного из местных предприятий. В результате аварии семь женщин были доставлены в больницу с ушибами и ссадинами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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