Дело о детском порно: Экс-заммэра Новгорода настаивал на своей невиновности

Великий Новгород, , 23:20 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда сегодня, 1 ноября, рассмотрела апелляционную жалобу по уголовному делу заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева, которого 24 мая 2018 года Новгородский районный суд признал виновным в распространении детской порнографии и в мужеложстве с несовершеннолетним. Как сообщили ИА в пресс-службе Новгородского областного суда, апелляция рассматривалась в закрытом судебном заседании.

Новгородский районный суд по совокупности преступлений назначил Фадееву наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Также был удовлетворен гражданский иск законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего в счет компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

«В апелляционной жалобе осужденный выражал несогласие с приговором суда в части размера компенсации морального вреда, конфискации мобильного телефона», — сообщили в суде.

В суде апелляционной инстанции Фадеев настаивал на своей невиновности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебная коллегия оставила приговор Новгородского районного суда без изменения.

Напомним, бывший заместитель мэра Великого Новгорода осужден за распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте»; за совершение развратных действий в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, а также в отношении двух лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста. Преступления были совершены с октября 2014 года по 24 июня 2016 года в Великом Новгороде и в Пскове, а также на территории Псковской области.

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