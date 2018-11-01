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Пожар в Кабуле уничтожил сотни магазинов

Происшествия

В огне сгорела значительная часть товара

Пожар в Кабуле уничтожил сотни магазинов
skeezy
Пожарный

Кабул, 1 ноября 2018, 22:41 — REGNUM  В результате крупного пожара в афганском Кабуле сгорели сотни магазинов, 1 ноября передает агентство Associated Press.

Пожар начался поздно вечером, вследствие чего от огня не пострадали люди. В то же время, в огне сгорела значительная часть товара. Вероятной причиной пожара называется короткое замыкание.

Большинство сгоревших магазинов специализировалось на электронике и бытовой технике. Полиция и пожарные допустили на пепелище владельцев магазинов, которые пытаются отыскать уцелевшие товары.

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Пожары в учреждениях торговли
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