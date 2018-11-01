Арестованы подозреваемые по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Кемерово, , 20:32 — REGNUM В поле зрения правоохранителей из Кемерово оказался владелец ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, сообщает ТАСС.

«Примерно четыре года назад предприниматель дал взятку представителям государственных структур в размере 7 миллионов рублей, — сообщает информационное агентство «Европейско-азиатские новости». — Взамен были закрыты глаза на незаконные действия при реконструкции торгово-развлекательного центра. На данный момент Вишневский в Испании, тем не менее, правоохранительные органы выписали ему арест заочно».

Среди задержанных подозреваемых также вторая сторона, принявшая денежный презент — экс-начальница инспекции стройнадзора Танзили Комкова и её сын Эдуард Комков. «В деле появились три новых фигуранта. Им избирается мера пресечения в Центральном суде Кемеровской области», — звучит заявление сотрудников органов.

Ранее представители правоохранительных органов заключили под стражу 12 человек. По их халатности ушли из жизни более шести десятков людей, большинство из которых были дети.

Трагедия, которая произошла в марте, спровоцировала массу проверок по всем регионам страны — сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций выдвинулись с проверкой торговых центров на соблюдение мер безопасности. Итоги оказались неудовлетворительными.

Множество нарушений пожарной безопасности было выявлено в крупнейшем ТЦ Екатеринбурга «Гринвич». Эвакуационные выходы были недоступны без специальных лестниц, а огнетушители не подвергались замене около 10 лет. В городе Камышлове Свердловской области сотрудники МЧС присвоили статус «Пожароопасный» сразу трем торговым центрам. В некоторых корпусах здания не были предусмотрены голосовое оповещение о пожаре и сигнализация.

Прокуратура Самарской области выступила с требованием закрыть более двадцати местных торговых площадок. При проверке ТЦ «Московский» было выявлено свыше пяти десятков нарушений. В части зданий не было в наличии системы пожаротушения, отсутствовала подсветка планов эвакуации и ориентировочных знаков. А в торговом центре «Космопорт» возле одного из запасных выходов была размещена витрина с горючими смесями.

Оставляет желать лучшего пожарная безопасность торговых центров и в Санкт-Петербурге. Спасатели проверили свыше сотни торговых площадок, и нарушения были выявлены практически в каждом втором. В связи с этим были закрыты торговые центры на проспекте Энгельса и Обуховской обороны. Временному закрытию подвергся популярный среди петербуржцев «Питерлэнд».

Не менее плачевная и опасная ситуация и в ТВК «Гарден сити». В ходе инспекции МЧС были обнаружены заблокированные эвакуационные выходы, «оголенные» провода, торчащие из стен, а также неисправная система удаления задымлений. В целом найдено 9 нарушений.

Между тем, сообщают «Европейско-азиатские новости», собственник «Гарден сити» не торопится устранять найденные нарушения даже после повторной ревизии и штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Сотни людей ежедневно подвергают угрозе собственные жизни из-за безответственного отношения к нормам безопасности. В любой момент может случиться страшная трагедия. Кемеровская история — яркое тому подтверждение.