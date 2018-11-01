Председатель комитета ЖКХ Курска стал фигурантом двух уголовных дел

Курск, , 19:00 — REGNUM Два уголовных дела в отношении председателя комитета ЖКХ Курска по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждены на основании материалов прокурорской проверки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Курской области 1 ноября.

Как установлено проверкой, в 2018 году в рамках программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения» на территории областного центра был запланирован ремонт дорожного покрытия по улицам 50 лет Октября и Красная площадь. Комитетом ЖКХ на основании результатов аукциона были заключены контракты с ООО «ДРСУ» на проведение работ за 32 млн рублей. Но на следующий день компания заявила о невозможности выполнить условия договоров и предложила расторгнуть их. Председатель комитета подписал соглашения о расторжении муниципальных контрактов без применения мер гражданской ответственности. При этом спустя два месяца комитет ЖКХ снова заключил муниципальные контракты с тем же ООО «ДРСУ» на ремонт тех же автомобильных дорог, но уже за 60 млн рублей.

Таким образом, пришли к выводу в прокуратуре, бюджету муниципального образования «Город Курск» причинен ущерб на сумму свыше 30 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра Народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина 31 октября и 1 ноября посетила Курскую область с инспекцией и осталась недовольна ходом благоустройства и работой чиновников, в том числе и в областном центре.

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