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В Дагестане задержаны члены экстремистской группировки

Происшествия

Силовики провели обыск в доме одного из участников организации

В Дагестане задержаны члены экстремистской группировки
Victor
Задержание

Махачкала, 1 ноября 2018, 18:25 — REGNUM  Члены экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны в Дагестане. В настоящий момент с подозреваемыми проводятся необходимые спецмероприятия, пишет 1 ноября РИА «Дагестан» со ссылкой на свой источник.

Силовики провели обыск в трехэтажном доме, в котором проживает 46-летний житель города Махачкалы Багавудин О. — один из участников организации. В домах также было обнаружено и изъято большое количество запрещённой экстремистской литературы.

Напомним, что «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (с арабского — «Искупление и исход», организация, деятельность которой запрещена в РФ) — одна из наиболее радикальных международных исламистских террористических организаций. Группировка создана в Египте в начале 1970-х годов агрономом Шукри Мустафой, приговорённым позже к смертной казни. Активисты движения проповедуют полный разрыв с современным мусульманским обществом, считая его «неверным». Члены группировки обвиняют в неверии и представителей остальных религий и считают допустимым в их отношении любых действий. С 2010 года деятельность организации признана запрещённой на территории Российской Федерации.

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