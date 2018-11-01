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В крупном ДТП под Калугой погибли два человекам

Происшествия

На автотрассы М-3 «Украина» столкнулись три легковых автомобиля

В крупном ДТП под Калугой погибли два человекам
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
Место ДТП

Калуга, 1 ноября 2018, 18:19 — REGNUM  В Боровском районе Калужской области на 100 километре автотрассы М-3 «Украина» в 15 часов 38 минут 1 ноября столкнулись три легковых автомобиля «Хёндай», «Опель» и «ВАЗ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области,

В результате ДТП два человека погибли и один серьезно травмирован. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.

Напомним, по данным ГИБДД, число ДТП, зарегистрированных на федеральной автотрассе М3 «Украина» в 2017 году, составило 2 559 случаев. Погибли 380 человек, получили травмы различной степени тяжести 3 881 человек. Это позволило присвоить трассе рейтинг опасности 0,57.

Самой распространенной причиной ДТП является нарушение ПДД. В большинстве случаев к авариям приводят превышение скорости и употребление алкоголя. Из-за невнимательности или усталости водителей происходит 32% аварий. В 14% пострадавшие водители отвлекались на телефон. В топ-3 причин аварий на автотрассе также входят технические неполадки, которые ведут к потере контроля над автомобилем.

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Дорожно-транспортные происшествия
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