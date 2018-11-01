Подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе уволили из МВД

Уфа, , 18:17 — REGNUM Подозреваемых в деле об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе уволили из органов внутренних дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Башкирии.

«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД», — говорится в сообщении.

Подозреваемых уволили с формулировкой «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

В настоящее время продолжается комиссионная служебная проверка в целях выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления. По итогам проверочных мероприятий планируется дать оценку действиям руководителей территориальных подразделений МВД.

«По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в МВД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

По данным местных СМИ, девушка является дочерью одного из руководителей подразделения Росгвардии по Башкирии. Источник в правоохранительных органах отмечал, что в кабинет к начальнику девушка пришла с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых.

Расследование инцидента взял на контроль Общественный совет при МВД РФ.

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