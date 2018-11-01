Жертвами стихии в Италии стали еще четыре человека

Больцано, Италия, , 18:05 — REGNUM Еще четыре человека стали жертвами стихии в северных регионах Италии в четверг, 1 ноября, сообщает La Repubblica.

Два человека погибли в провинции Валь д’Аоста в результате падения дерева на машину, в которой они находились. Один человек скончался в больнице Больцано от ран, полученных накануне (также вследствие падения дерева). Еще один 81-летний гражданин погиб, упав с крыши собственного дома, которую он пытался починить после урагана.

Общее число жертв стихии составляет 17 человек. Погодные условия в северных регионах страны остаются сложными.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на северные и центральные регионы Италии 29−30 октября, пострадали несколько десятков человек. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, тысячи деревьев были вырваны с корнем, получили повреждения дома, линии передач, прибрежная инфраструктура. Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

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