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Дело о детском порно: Экс-заммэра Новгорода не удалось оспорить приговор

Происшествия

Приговор в отношении Вадима Фадеева вступил в законную силу

Великий Новгород, 1 ноября 2018, 18:01 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 1 ноября, судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу бывшего заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева, которого 24 мая 2018 года Новгородский районный суд признал виновным в распространении детской порнографии и в мужеложстве с несовершеннолетним. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, в апелляционной жалобе осуждённый заявил о недоказанности его вины.

«Судебная коллегия, изучив жалобу осуждённого, оставила ее без удовлетворения, а приговор — без изменения», — сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фадеев был признан виновным в том, что на посту вице-мэра Великого Новгорода в течение двух лет, с 2014 по 2016 годы, размещал в соцсети «ВКонтакте» через мобильный телефон видеоролики порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Также было установлено, что бывший чиновник переписывался в социальной сети с несовершеннолетними мальчиками, побуждая их к действиям сексуального характера, а весной 2016 года совратил одного из них. Вину в совершении преступлений Фадеев признал частично.

Напомним, суд приговорил Фадеева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

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Дело вице-мэра Великого Новгорода
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