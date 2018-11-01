Дело о детском порно: Экс-заммэра Новгорода не удалось оспорить приговор

Великий Новгород, , 18:01 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 1 ноября, судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу бывшего заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева, которого 24 мая 2018 года Новгородский районный суд признал виновным в распространении детской порнографии и в мужеложстве с несовершеннолетним. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, в апелляционной жалобе осуждённый заявил о недоказанности его вины.

«Судебная коллегия, изучив жалобу осуждённого, оставила ее без удовлетворения, а приговор — без изменения», — сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фадеев был признан виновным в том, что на посту вице-мэра Великого Новгорода в течение двух лет, с 2014 по 2016 годы, размещал в соцсети «ВКонтакте» через мобильный телефон видеоролики порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Также было установлено, что бывший чиновник переписывался в социальной сети с несовершеннолетними мальчиками, побуждая их к действиям сексуального характера, а весной 2016 года совратил одного из них. Вину в совершении преступлений Фадеев признал частично.

Напомним, суд приговорил Фадеева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Читайте также: 11 лет строгого режима: в Новгороде вынесен приговор бывшему вице-мэру