В правительстве Челябинской области бомб не нашли

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

Челябинск, , 17:44 — REGNUM В здании правительства Челябинской области не обнаружено взрывных устройств. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах Южного Урала.

Также не найдено опасных предметов и в других зданиях, о якобы минировании которых сообщили неизвестные лица.

Напомним, днём 1 ноября неизвестные сообщили о якобы минировании зданий правительства региона, администрации Советского района Челябинска и некоторых других. Находившиеся внутри граждане были срочно эвакуированы.

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