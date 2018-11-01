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В правительстве Челябинской области бомб не нашли

Происшествия

Звонок о минировании оказался ложным

В правительстве Челябинской области бомб не нашли
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Кинолог с собакой

Челябинск, 1 ноября 2018, 17:44 — REGNUM  В здании правительства Челябинской области не обнаружено взрывных устройств. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах Южного Урала.

Также не найдено опасных предметов и в других зданиях, о якобы минировании которых сообщили неизвестные лица.

Напомним, днём 1 ноября неизвестные сообщили о якобы минировании зданий правительства региона, администрации Советского района Челябинска и некоторых других. Находившиеся внутри граждане были срочно эвакуированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске «заминировали» два правительственных здания

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