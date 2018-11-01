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В Югре с «пьяного поезда» снято 11 ямальских вахтовиков

Происшествия

Возвращение рабочих с вахты на Ямале — давняя головная боль железнодорожников и транспортной полиции

В Югре с «пьяного поезда» снято 11 ямальских вахтовиков
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Плацкартный вагон

Ханты-Мансийск, 1 ноября 2018, 17:42 — REGNUM  Транспортные полицейские Югры сняли 11 пьяных пассажиров с поезда сообщением «Новый Уренгой — Уфа». Дебоширов пришлось вытаскивать из четырёх вагонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому ФО.

В дежурную часть Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте от начальника поезда сообщением «Новый Уренгой — Уфа» 31 октября поступило сообщение о том, что сразу к четырем вагонам требуются сотрудники полиции.

По прибытию состава на станцию города Сургута с поезда было снято 11 дебоширов в состоянии алкогольного опьянения. Изрядно напившись, вахтовики ходили по вагонам, назойливо приставали к пассажирам, мешали работе поездной бригады.

Снятые с поезда были доставлены в дежурную часть, где на них составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Поезда из Нового Уренгоя (ЯНАО) на большую землю пользуются дурной славой у пассажиров и называются «пьяными поездами». Известно, что на вахте действует строгий «сухой закон» нарушение которого чревато крупными штрафами. Люди отрываются в первый же день после окончания вахтового периода. В «пьяных поездах» не редкость побои и поножовщина, грабежи и кражи. Как выход, для спокойствия остальных пассажиров, правоохранители давно предлагают для вахтовиков выделять отдельные вагоны.

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Железнодорожные перевозки
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