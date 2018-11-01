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Двоих жителей Брянской области задержали за торговлю тротилом

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Трубчевск, Брянская область, 1 ноября 2018, 17:34 — REGNUM  В Брянской области сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые подозреваются в торговле взрывчаткой. О задержании стало известно 1 ноября.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранения и сбыте оружия и боеприпасов.

Злоумышленников задержали в Трубчевском районе региона в момент покупки тротила, которую организовали сотрудники ФСБ. Общий вес взрывчатки, изъятый у преступной группы, не сообщается.

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