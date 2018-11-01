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В Воронеже автогазозаправка едва не взлетела на воздух

Происшествия

ЧП предотвратили спасатели

В Воронеже автогазозаправка едва не взлетела на воздух
Цитата из х/ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США
Возгорание на АЗС

Воронеж, 1 ноября 2018, 16:45 — REGNUM  Взрыв газовой заправки предотвращен в Воронеже, на улице Ворошилова днем 1 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как сообщается, на АГЗС загорелся автомобиль «Лада Веста», вспыхнул заправочный автомат. На место ЧП прибыли два отделения пожарной части: спасатели оперативно потушили пожар. Обошлось без пострадавших, однако существовала реальная угроза взрыва. Сейчас специалисты устанавливают, что стало причиной пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года в Воронеже на улице Лебедева произошел крупный пожар на автогазозаправочной станции. Тогда тяжелые ожоги получили два работника АЗГС, а пожар тушили два часа.

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Противопожарная безопасность
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