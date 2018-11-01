Момент обрушения фонтана на подростка в Ижевске попал на видео

Ижевск, , 16:45 — REGNUM Следственное управление СКР по Удмуртии опубликовало видео происшествия в парке Горького в Ижевске, когда на 15-летнего подростка упала конструкция фонтана. Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения в парке, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Видно, что подростков было семь человек. Они что-то делали с разных сторон фонтана, предположительно, пытались приподнять защитное полотно. После падения конструкции они разбежались в разные стороны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подросток гулял с друзьями в городском парке культуры и отдыха имени Горького 31 октября. На одного из подростков упала часть законсервированной на зиму конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи провели изъятие документации на фирме-изготовителе фонтана и проводят допросы очевидцев.

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