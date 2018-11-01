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В московском метро произошёл сбой с пополнением карт «Тройка»

Происшествия

Пассажиры метро временно не могут пополнить карту через приложение из-за неполадок в работе сервера банка ВТБ

В московском метро произошёл сбой с пополнением карт «Тройка»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 1 ноября 2018, 16:12 — REGNUM  Пополнение карт «Тройка» через мобильное приложение «Метро Москвы» временно невозможно из-за технических неполадок. Об этом сообщается 1 ноября в микроблоге столичной подземки.

Как уточняется, сбой вызван техническими неполадками в работе сервера провайдера услуги — банка ВТБ.

«Провайдер услуги уже ведёт работы над восстановлением сервиса. Мы сообщим, когда всё заработает», — говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена напомнили, что карту «Тройка», как и обычно, можно пополнять в кассах, автоматах по продаже билетов и банкоматах.

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