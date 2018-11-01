«Воинствующее невежество» — в симферопольском парке уничтожили все ивы

Симферополь, , 16:09 — REGNUM Жители Симферополя возмущены действиями администрации города, которая санкционировала вырубку здоровых ив вокруг пруда в парке им. Гагарина, за многие годы ставших визитной карточкой крымской столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Срезали под корень почти все деревья. Зачем? Чтобы потом высаживать новые, правильно закупленные? Дембельский аккорды главы администрации Лукашёва? Варвары, просто нет слов», — пишут в соцсетях жители города.

Бывший руководитель специализированного треста «Крымзеленстрой» Маргарита Шергита, которая в 1960-е годы в буквальном смысле создавала парки и скверы Симферополя, также не смогла найти логику в действиях нынешних властей города.

«Воинствующее невежество наших чиновников буквально повергает в шок. Мне очень больно смотреть, как уничтожают всё, что наша команда десятилетиями создавала. В классической ландшафтной архитектуре принято высаживать плакучие ивы у воды. Почему люди, которые ничего не понимают в ландшафтном деле, дендрологии, озеленении, делают такие вещи?» — вопрошает специалист.

В администрации Симферополя на данный момент не комментируют ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы территория парка им. Гагарина из-за постоянной застройки сократилась почти на восемь гектаров.

«После реконструкции там ещё закатали в асфальт почти все дорожки — канцероген. В парках ландшафтной планировки категорически запрещается это делать, там нужно мягкое покрытие. А в детском парке практически не осталось зелени, одно сплошное железо, аттракционы. Это теперь большая детская развлекательная площадка, а не парк», — отмечали ранее работники «Крымзеленстроя».

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