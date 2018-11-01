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Автомобиль посольства России в Таджикистане попал в аварию в Душанбе

Происшествия

Водитель госпитализирован

Душанбе, 1 ноября 2018, 16:06 — REGNUM  В Душанбе автомобиль, принадлежащий посольству России, 31 октября попал в ДТП около полуночи. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

По версии МВД, водитель автомобиля «Хундай-Туксон» не справился с управлением на перекрестке Шероз-Сомони напротив торгового центра «Баракат», из-за чего машина врезалась в железное ограждение. В результате происшествия ранения получил водитель авто, он был госпитализирован. В негодность пришли верхняя часть каменного ограждения подземного перехода и железное ограждение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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