Девушка-дознаватель в Уфе пришла на «вечеринку» в МВД не одна: СМИ

Уфа, , 16:03 — REGNUM Девушка-дознаватель, которая является потерпевшей по делу об изнасиловании в Уфе, пришла в кабинет начальника в ночь происшествия не одна. Она была с подругой.

«Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Он уточнил, что девушек пригласил один из подозреваемых.

По мнению собеседника издания, в этом деле не стоит устраивать общественный суд, а необходимо подробно разбирать обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в отделе МВД по Уфимскому району.

Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Все трое подозреваемых задержаны. В Уфу из Москвы направлены сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России.

В случае установления виновности участников инцидента, кроме наказания по уголовному делу, подозреваемым грозит увольнение из органов внутренних дел.

По данным местных СМИ, девушка является дочерью одного из руководителей подразделения Росгвардии по Башкирии.

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