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Роспотребнадзор расследует случаи гепатита в академии ФК «Спартак»

Происшествия

Пищу в столовой готовили с нарушениями

Москва, 1 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  Расследованием случаев вирусного гепатата А в академии московского футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова занялся Роспотребнадзор. Административные дела возбуждены в отношении юридического и должностных лиц, отвечавших за питание детей, сообщает 1 ноября пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что в настоящее время помещения столовой и интерната закрыты и опечатаны, в суд направлены материалы на приостановление деятельности академии. Для всех воспитанников и сотрудников академии организован медосмотр и забор анализов, им запрещено посещать массовые мероприятия в течение 35 дней.

Организацией питания в академии занимается компания «Содексо Евроазия». Проверка показала, что пищу в столовой готовили с нарушениями, в частности, в кухонных помещениях несвоевременно выполнялась уборка.

В пресс-службе академии уточняют, что первый случай гепатита был зафиксирован 29 октября. Ребенка отправили в больницу, в академии стали принимать меры, чтобы инфекция не распространилась. Однако случаи заболевания повторились, что говорит о пищевом характере заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, о случаях гепатита А в академии «Спартака» стало известно 31 октября. Работа интерната была приостановлена по предписанию главного санитарного врача по Восточному округу Москвы.

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