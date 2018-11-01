Угонщики прямо из-под носа увели автомобиль у рэпера L’One

Москва, , 15:52 — REGNUM У рэп-исполнителя Левана Горозии, известного как L'One, в Москве угнали автомобиль. Причём дорогой иномарки артист лишился прямо на заправке среди бела дня. Угон попал на камеры видеонаблюдения.

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На кадрах видно, как рэпер приезжает на АЗС за рулём Range Rover, заливает бензин и идёт расплачиваться в кассу. В этот момент неизвестный в тёмной одежде садится за руль внедорожника и трогается с места. Затем злоумышленник выталкивает пассажира на улицу и скрывается с места. Позже на место происшествия прибывают полицейские.

Между тем в ролике явные несостыковки. Все люди на видео одеты по-летнему, в то время как дата съёмки отображается как 31 октября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвой злоумышленников на днях стал ещё один российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф. Его избили в одном из ночных клубов Москвы. А 31 октября стало известно о том, что своего автомобиля марки Mercedes-Benz, стоимость которого составляет 2 млн рублей, лишилась ведущая одного из телеканалов Санкт-Петербурга. Машину злоумышленники угнали с улицы Главной в микрорайоне Коломяги Приморского района.

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