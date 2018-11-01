В Нью-Йорке обнаружены тела двух связанных девушек из Саудовской Аравии

Нью-Йорк, США, , 15:22 — REGNUM Полиция Нью-Йорка обнаружила склеенные липкой лентой тела двух девушек из Саудовской Аравии, сообщает портал 20 minuten 1 ноября.

Обнаруженные в Манхэттене на берегу реки Гудзон тела принадлежат двум сестрам 16 и 22 лет. Обе были одеты в черные пальто с меховой отделкой. Девушки были связаны липкой лентой в области талии и лодыжек. Власти назвали причиной смерти совместное самоубийство, однако не исключили и вероятность насильственной смерти. Видимых повреждений на телах нет.

Американские и арабские средства информации сообщили, что семья погибших проживает в Фэрфаксе (штат Вирджиния), в 400 км от места обнаружения тел. Известно, что девушки несколько раз сбегали из дома. Страшная находка была сделана в конце октября, но широко известно о ней стало только сейчас.